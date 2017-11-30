Биатлон / Профиль спортсмена
Василий Подкорытов
- Дата рождения:
- 11.01.1994
- Гражданство:
- Казахстан
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|80
|0
|2.12.2017
|Спринт
|101
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|64
|0
|10.12.2017
|Эстафета
|25
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|89
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|44
|0
|12.01.2018
|Эстафета
|11
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|69
|0
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2018
|Спринт
|80
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|62
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|89
|0
|10.03.2018
|Смешанная эстафета
|12
|-