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Биатлон / Профиль спортсмена
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Василий Подкорытов

Дата рождения:
11.01.1994
Гражданство:
  Казахстан
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2017 Индивидуальная гонка 80 0
2.12.2017 Спринт 101 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 64 0
10.12.2017 Эстафета 25 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 89 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 44 0
12.01.2018 Эстафета 11 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 69 0
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2018 Спринт 80
15.02.2018 Индивидуальная гонка 62
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 89 0
10.03.2018 Смешанная эстафета 12 -
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