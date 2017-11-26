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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
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Туомас Гронман

Дата рождения:
19.09.1991
Гражданство:
  Финляндия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 8 -
30.11.2017 Индивидуальная гонка 84 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2017 Эстафета 12 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2017 Спринт 39 2
16.12.2017 Гонка преследования 45 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 45 0
6.01.2018 Гонка преследования 46 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 72 0
12.01.2018 Эстафета 19 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 25 16
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2018 Спринт 45
12.02.2018 Гонка преследования 55
15.02.2018 Индивидуальная гонка 48
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 72 0
10.03.2018 Смешанная эстафета 19 -
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