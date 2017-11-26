Биатлон / Профиль спортсмена
Туомас Гронман
- Дата рождения:
- 19.09.1991
- Гражданство:
- Финляндия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|8
|-
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|84
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2017
|Эстафета
|12
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2017
|Спринт
|39
|2
|16.12.2017
|Гонка преследования
|45
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|45
|0
|6.01.2018
|Гонка преследования
|46
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|72
|0
|12.01.2018
|Эстафета
|19
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|25
|16
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2018
|Спринт
|45
|12.02.2018
|Гонка преследования
|55
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|48
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|72
|0
|10.03.2018
|Смешанная эстафета
|19
|-