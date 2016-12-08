Биатлон / Профиль спортсмена
Михаэль Вилляйтнер
- Дата рождения:
- 5.09.1990
- Гражданство:
- Германия
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2016
|Смешанная эстафета
|7
|-
|10.12.2016
|Спринт
|6
|38
|11.12.2016
|Гонка преследования
|5
|40
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.12.2016
|Спринт
|26
|15
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2017
|Спринт
|17
|24
|7.01.2017
|Спринт
|3
|48
|8.01.2017
|Гонка преследования
|3
|48
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2017
|Спринт
|38
|3
|15.01.2017
|Гонка преследования
|42
|0
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.01.2017
|Индивидуальная гонка
|42
|0
|Душники-Здруй (Польша) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|25.01.2017
|Индивидуальная гонка
|66
|27.01.2017
|Спринт
|52
|28.01.2017
|Гонка преследования
|36
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.02.2017
|Спринт
|12
|29
|4.02.2017
|Гонка преследования
|14
|27
|Контиолахти (Финляндия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.03.2017
|Индивидуальная гонка
|34
|7