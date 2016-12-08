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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2014-2015

Михаэль Вилляйтнер

Дата рождения:
5.09.1990
Гражданство:
  Германия
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2016 Смешанная эстафета 7 -
10.12.2016 Спринт 6 38
11.12.2016 Гонка преследования 5 40
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
17.12.2016 Спринт 26 15
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2017 Спринт 17 24
7.01.2017 Спринт 3 48
8.01.2017 Гонка преследования 3 48
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2017 Спринт 38 3
15.01.2017 Гонка преследования 42 0
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.01.2017 Индивидуальная гонка 42 0
Душники-Здруй (Польша) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
25.01.2017 Индивидуальная гонка 66
27.01.2017 Спринт 52
28.01.2017 Гонка преследования 36
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
3.02.2017 Спринт 12 29
4.02.2017 Гонка преследования 14 27
Контиолахти (Финляндия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.03.2017 Индивидуальная гонка 34 7
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