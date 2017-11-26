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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
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Урска Пойе

Дата рождения:
10.05.1997
Гражданство:
  Словения
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 12 -
29.11.2017 Индивидуальная гонка 57 0
1.12.2017 Спринт 57 0
3.12.2017 Гонка преследования 50 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 66 0
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Спринт 73 0
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2018 Спринт 16 25
7.01.2018 Спринт 9 32
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 45 0
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
18.01.2018 Спринт 81 0
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2018 Спринт 75
15.02.2018 Индивидуальная гонка 12
20.02.2018 Смешанная эстафета 14 -
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