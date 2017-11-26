Биатлон / Профиль спортсмена
Урска Пойе
- Дата рождения:
- 10.05.1997
- Гражданство:
- Словения
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|12
|-
|29.11.2017
|Индивидуальная гонка
|57
|0
|1.12.2017
|Спринт
|57
|0
|3.12.2017
|Гонка преследования
|50
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|66
|0
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Спринт
|73
|0
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2018
|Спринт
|16
|25
|7.01.2018
|Спринт
|9
|32
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|45
|0
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.01.2018
|Спринт
|81
|0
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2018
|Спринт
|75
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|12
|20.02.2018
|Смешанная эстафета
|14
|-