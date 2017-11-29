Биатлон / Профиль спортсмена
Эмма Нильссон
- Дата рождения:
- 18.11.1993
- Гражданство:
- Швеция
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|29.11.2017
|Индивидуальная гонка
|43
|0
|1.12.2017
|Спринт
|25
|16
|3.12.2017
|Гонка преследования
|39
|2
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|93
|0
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Спринт
|47
|0
|16.12.2017
|Гонка преследования
|47
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.01.2018
|Спринт
|60
|0
|6.01.2018
|Гонка преследования
|54
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|36
|5
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.01.2018
|Спринт
|52
|0
|20.01.2018
|Гонка преследования
|35
|6
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.01.2018
|Индивидуальная гонка
|9
|32
|27.01.2018
|Гонка преследования
|33
|8
|28.01.2018
|Смешанная эстафета
|6
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.03.2018
|Спринт
|80
|0