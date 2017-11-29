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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
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Эмма Нильссон

Дата рождения:
18.11.1993
Гражданство:
  Швеция
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
29.11.2017 Индивидуальная гонка 43 0
1.12.2017 Спринт 25 16
3.12.2017 Гонка преследования 39 2
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 93 0
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Спринт 47 0
16.12.2017 Гонка преследования 47 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
4.01.2018 Спринт 60 0
6.01.2018 Гонка преследования 54 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 36 5
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
18.01.2018 Спринт 52 0
20.01.2018 Гонка преследования 35 6
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.01.2018 Индивидуальная гонка 9 32
27.01.2018 Гонка преследования 33 8
28.01.2018 Смешанная эстафета 6 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.03.2018 Спринт 80 0
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