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Биатлон / Профиль спортсмена
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Каролин Хорхлер

Дата рождения:
9.05.1989
Гражданство:
  Германия
Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
23.11.2017 Спринт 12 29
25.11.2017 Спринт 6 38
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
29.11.2017 Индивидуальная гонка 19 22
1.12.2017 Спринт 61 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 43 0
9.12.2017 Гонка преследования 32 9
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Индивидуальная гонка 2 54
16.12.2017 Спринт 1 60
17.12.2017 Смешанная эстафета 2 -
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2018 Спринт 4 43
7.01.2018 Спринт 3 48
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.01.2018 Индивидуальная гонка 10 31
26.01.2018 Спринт 5 40
27.01.2018 Гонка преследования 14 27
28.01.2018 Смешанная эстафета 7 -
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2018 Спринт 12 29
3.02.2018 Гонка преследования 3 48
Уват (Россия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2018 Индивидуальная гонка 4 43
11.03.2018 Спринт 2 54
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