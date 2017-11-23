Биатлон / Профиль спортсмена
Каролин Хорхлер
- Дата рождения:
- 9.05.1989
- Гражданство:
- Германия
|Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|23.11.2017
|Спринт
|12
|29
|25.11.2017
|Спринт
|6
|38
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|29.11.2017
|Индивидуальная гонка
|19
|22
|1.12.2017
|Спринт
|61
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|43
|0
|9.12.2017
|Гонка преследования
|32
|9
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Индивидуальная гонка
|2
|54
|16.12.2017
|Спринт
|1
|60
|17.12.2017
|Смешанная эстафета
|2
|-
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2018
|Спринт
|4
|43
|7.01.2018
|Спринт
|3
|48
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.01.2018
|Индивидуальная гонка
|10
|31
|26.01.2018
|Спринт
|5
|40
|27.01.2018
|Гонка преследования
|14
|27
|28.01.2018
|Смешанная эстафета
|7
|-
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2018
|Спринт
|12
|29
|3.02.2018
|Гонка преследования
|3
|48
|Уват (Россия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2018
|Индивидуальная гонка
|4
|43
|11.03.2018
|Спринт
|2
|54