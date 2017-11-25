Биатлон / Профиль спортсмена
Михаэль Реш
- Дата рождения:
- 4.05.1983
- Гражданство:
- Бельгия
|Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|25.11.2017
|Спринт
|17
|24
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|85
|0
|2.12.2017
|Спринт
|48
|0
|3.12.2017
|Гонка преследования
|56
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|27
|14
|9.12.2017
|Гонка преследования
|32
|9
|10.12.2017
|Эстафета
|16
|-
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Индивидуальная гонка
|2
|54
|16.12.2017
|Спринт
|4
|43
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2018
|Эстафета
|13
|-
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2018
|Эстафета
|23
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|40
|1
|20.01.2018
|Гонка преследования
|26
|15
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.01.2018
|Гонка преследования
|27
|14
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2018
|Спринт
|38
|12.02.2018
|Гонка преследования
|23
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|75