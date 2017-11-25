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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
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Михаэль Реш

Дата рождения:
4.05.1983
Гражданство:
  Бельгия
Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
25.11.2017 Спринт 17 24
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2017 Индивидуальная гонка 85 0
2.12.2017 Спринт 48 0
3.12.2017 Гонка преследования 56 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 27 14
9.12.2017 Гонка преследования 32 9
10.12.2017 Эстафета 16 -
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Индивидуальная гонка 2 54
16.12.2017 Спринт 4 43
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2018 Эстафета 13 -
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2018 Эстафета 23 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 40 1
20.01.2018 Гонка преследования 26 15
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
27.01.2018 Гонка преследования 27 14
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2018 Спринт 38
12.02.2018 Гонка преследования 23
15.02.2018 Индивидуальная гонка 75
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