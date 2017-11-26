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Биатлон / Профиль спортсмена
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Максим Браун

Дата рождения:
16.04.1993
Гражданство:
  Казахстан
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 3 -
30.11.2017 Индивидуальная гонка 106 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 104 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 103 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 47 0
12.01.2018 Эстафета 11 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 100 0
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2018 Спринт 85
15.02.2018 Индивидуальная гонка 61
20.02.2018 Смешанная эстафета 18 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 94 0
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