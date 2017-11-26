Биатлон / Профиль спортсмена
Георге Бута
- Гражданство:
- Румыния
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|22
|-
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|39
|2
|2.12.2017
|Спринт
|100
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|90
|0
|10.12.2017
|Эстафета
|17
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2017
|Спринт
|75
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|83
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|96
|0
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|37
|23.02.2018
|Эстафета
|14
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|55
|0