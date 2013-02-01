Биатлон / Профиль спортсмена
Ховард Богетвейт
- Гражданство:
- Норвегия
|Кейле-Грэдиштей (Румыния) - МЧМ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.02.2013
|Эстафета
|1
|-
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.12.2015
|Индивидуальная гонка
|34
|7
|19.12.2015
|Спринт
|12
|29
|Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.01.2016
|Спринт
|33
|8
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2016
|Спринт
|16
|25
|16.01.2016
|Гонка преследования
|6
|38
|Кэнмор (Канада)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.02.2016
|Спринт
|42
|0
|8.02.2016
|Смешанная эстафета
|3
|-
|Тюмень (Россия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.02.2016
|Смешанная эстафета
|3
|-