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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2013-2014

Ховард Богетвейт

Гражданство:
  Норвегия
Кейле-Грэдиштей (Румыния) - МЧМ
Дата, время Гонка Место Очки
1.02.2013 Эстафета 1 -
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
18.12.2015 Индивидуальная гонка 34 7
19.12.2015 Спринт 12 29
Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
9.01.2016 Спринт 33 8
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2016 Спринт 16 25
16.01.2016 Гонка преследования 6 38
Кэнмор (Канада)
Дата, время Гонка Место Очки
4.02.2016 Спринт 42 0
8.02.2016 Смешанная эстафета 3 -
Тюмень (Россия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.02.2016 Смешанная эстафета 3 -
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