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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
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Кайя Николайсен

Дата рождения:
23.11.1990
Гражданство:
  Норвегия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
29.11.2017 Индивидуальная гонка 47 0
1.12.2017 Спринт 56 0
3.12.2017 Гонка преследования 46 0
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Спринт 63 0
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2018 Спринт 3 48
7.01.2018 Спринт 4 43
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 74 0
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
18.01.2018 Спринт 34 7
20.01.2018 Гонка преследования 26 15
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.01.2018 Индивидуальная гонка 8 34
26.01.2018 Спринт 20 21
27.01.2018 Гонка преследования 12 29
28.01.2018 Смешанная эстафета 3 -
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2018 Спринт 10 31
3.02.2018 Гонка преследования 11 30
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