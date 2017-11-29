Биатлон / Профиль спортсмена
Кайя Николайсен
- Дата рождения:
- 23.11.1990
- Гражданство:
- Норвегия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|29.11.2017
|Индивидуальная гонка
|47
|0
|1.12.2017
|Спринт
|56
|0
|3.12.2017
|Гонка преследования
|46
|0
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Спринт
|63
|0
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2018
|Спринт
|3
|48
|7.01.2018
|Спринт
|4
|43
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|74
|0
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.01.2018
|Спринт
|34
|7
|20.01.2018
|Гонка преследования
|26
|15
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.01.2018
|Индивидуальная гонка
|8
|34
|26.01.2018
|Спринт
|20
|21
|27.01.2018
|Гонка преследования
|12
|29
|28.01.2018
|Смешанная эстафета
|3
|-
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2018
|Спринт
|10
|31
|3.02.2018
|Гонка преследования
|11
|30