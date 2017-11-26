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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
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Матеуш Яник

Гражданство:
  Польша
Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 5 -
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
2.12.2017 Спринт 78 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2017 Эстафета 23 -
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Индивидуальная гонка 38 3
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 99 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2018 Эстафета 20 -
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2018 Спринт 30 11
3.02.2018 Гонка преследования 29 12
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