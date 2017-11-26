Биатлон / Профиль спортсмена
Матеуш Яник
- Гражданство:
- Польша
|Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|5
|-
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.12.2017
|Спринт
|78
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2017
|Эстафета
|23
|-
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Индивидуальная гонка
|38
|3
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|99
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2018
|Эстафета
|20
|-
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2018
|Спринт
|30
|11
|3.02.2018
|Гонка преследования
|29
|12