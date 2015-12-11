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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2013-2014

Ян Трейер

Гражданство:
  Эстония
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2015 Смешанная эстафета 16 -
12.12.2015 Спринт 32 9
13.12.2015 Гонка преследования 39 2
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2016 Спринт 99 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2016 Индивидуальная гонка 88 0
15.01.2016 Эстафета 14 -
Кэнмор (Канада)
Дата, время Гонка Место Очки
4.02.2016 Спринт 81 0
Преск-Айл (США)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2016 Спринт 74 0
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
18.03.2016 Спринт 82 0
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