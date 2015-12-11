Биатлон / Профиль спортсмена
Ян Трейер
- Гражданство:
- Эстония
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2015
|Смешанная эстафета
|16
|-
|12.12.2015
|Спринт
|32
|9
|13.12.2015
|Гонка преследования
|39
|2
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2016
|Спринт
|99
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2016
|Индивидуальная гонка
|88
|0
|15.01.2016
|Эстафета
|14
|-
|Кэнмор (Канада)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.02.2016
|Спринт
|81
|0
|Преск-Айл (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2016
|Спринт
|74
|0
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.03.2016
|Спринт
|82
|0