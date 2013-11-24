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Биатлон / Профиль спортсмена

Пореба/Микрут

Гражданство:
  Польша
Иглс (Австрия) - Кубок мира
Дата, время Гонка Место Очки
24.11.2013 Командные соревнования 8 -
Уистлер (Канада) - Кубок мира
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2013 Командные соревнования 10 -
Кенигзее (Германия) - Кубок мира
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2014 Командные соревнования 9 -
Оберхоф (Германия) - Кубок мира
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2014 Двойка 16 25
Сочи (Россия) - ЗОИ
Дата, время Гонка Место Очки
12.02.2014 Двойка 17
12.02.2014 Двойка 15
Сочи (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.02.2014 Индивидуальная гонка 89 -
Сочи (Россия) - ЗОИ
Дата, время Гонка Место Очки
13.02.2014 Командные соревнования 8 -
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