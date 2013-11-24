Биатлон / Профиль спортсмена
Пореба/Микрут
- Гражданство:
- Польша
|Иглс (Австрия) - Кубок мира
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.11.2013
|Командные соревнования
|8
|-
|Уистлер (Канада) - Кубок мира
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2013
|Командные соревнования
|10
|-
|Кенигзее (Германия) - Кубок мира
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2014
|Командные соревнования
|9
|-
|Оберхоф (Германия) - Кубок мира
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2014
|Двойка
|16
|25
|Сочи (Россия) - ЗОИ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.02.2014
|Двойка
|17
|12.02.2014
|Двойка
|15
|Сочи (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.02.2014
|Индивидуальная гонка
|89
|-
|Сочи (Россия) - ЗОИ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.02.2014
|Командные соревнования
|8
|-