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Биатлон / Профиль спортсмена
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Юри Танака

Дата рождения:
6.01.1989
Гражданство:
  Япония
Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
23.11.2017 Спринт 38 3
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2017 Эстафета 10 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Спринт 77 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2018 Эстафета 11 -
Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 24 17
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2018 Эстафета 16 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
18.01.2018 Спринт 88 0
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2018 Спринт 68
15.02.2018 Индивидуальная гонка 80
22.02.2018 Эстафета 17 -
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