Биатлон / Профиль спортсмена
Юри Танака
- Дата рождения:
- 6.01.1989
- Гражданство:
- Япония
|Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|23.11.2017
|Спринт
|38
|3
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2017
|Эстафета
|10
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Спринт
|77
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2018
|Эстафета
|11
|-
|Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|24
|17
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2018
|Эстафета
|16
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.01.2018
|Спринт
|88
|0
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2018
|Спринт
|68
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|80
|22.02.2018
|Эстафета
|17
|-