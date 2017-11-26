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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
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Аня Эрзен

Дата рождения:
26.10.1992
Гражданство:
  Словения
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 12 -
29.11.2017 Индивидуальная гонка 86 0
1.12.2017 Спринт 47 0
3.12.2017 Гонка преследования 58 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 38 3
9.12.2017 Гонка преследования 51 0
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Спринт 31 10
16.12.2017 Гонка преследования 34 7
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
4.01.2018 Спринт 74 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 54 0
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
18.01.2018 Спринт 76 0
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2018 Спринт 47
12.02.2018 Гонка преследования 51
15.02.2018 Индивидуальная гонка 35
20.02.2018 Смешанная эстафета 14 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.03.2018 Спринт 59 0
10.03.2018 Смешанная эстафета 17 -
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