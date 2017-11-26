Биатлон / Профиль спортсмена
Аня Эрзен
- Дата рождения:
- 26.10.1992
- Гражданство:
- Словения
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|12
|-
|29.11.2017
|Индивидуальная гонка
|86
|0
|1.12.2017
|Спринт
|47
|0
|3.12.2017
|Гонка преследования
|58
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|38
|3
|9.12.2017
|Гонка преследования
|51
|0
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Спринт
|31
|10
|16.12.2017
|Гонка преследования
|34
|7
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.01.2018
|Спринт
|74
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|54
|0
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.01.2018
|Спринт
|76
|0
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2018
|Спринт
|47
|12.02.2018
|Гонка преследования
|51
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|35
|20.02.2018
|Смешанная эстафета
|14
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.03.2018
|Спринт
|59
|0
|10.03.2018
|Смешанная эстафета
|17
|-