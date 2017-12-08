Биатлон / Профиль спортсмена
Ирина СТАРЫХ
- Дата рождения:
- 26.08.1987
- Гражданство:
- Россия
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|76
|0
|10.12.2017
|Эстафета
|4
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Спринт
|46
|0
|16.12.2017
|Гонка преследования
|46
|0
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2018
|Спринт
|25
|16
|Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|17
|24
|13.01.2018
|Спринт
|8
|34
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.01.2018
|Индивидуальная гонка
|14
|27
|26.01.2018
|Спринт
|15
|26
|27.01.2018
|Гонка преследования
|25
|16