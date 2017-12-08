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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
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Ирина СТАРЫХ

Дата рождения:
26.08.1987
Гражданство:
  Россия
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 76 0
10.12.2017 Эстафета 4 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Спринт 46 0
16.12.2017 Гонка преследования 46 0
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2018 Спринт 25 16
Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 17 24
13.01.2018 Спринт 8 34
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.01.2018 Индивидуальная гонка 14 27
26.01.2018 Спринт 15 26
27.01.2018 Гонка преследования 25 16
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