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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
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Скотт Диксон

Гражданство:
  Великобритания
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2017 Индивидуальная гонка 101 0
2.12.2017 Спринт 102 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 105 0
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2017 Спринт 88 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 88 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 102 0
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 96 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 97 0
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