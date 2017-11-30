Биатлон / Профиль спортсмена
Скотт Диксон
- Гражданство:
- Великобритания
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|101
|0
|2.12.2017
|Спринт
|102
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|105
|0
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2017
|Спринт
|88
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|88
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|102
|0
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|96
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|97
|0