Биатлон / Профиль спортсмена
Эви Захенбахер-Штеле
- Дата рождения:
- 27.11.1980
- Гражданство:
- Германия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|28.11.2013
|Индивидуальная гонка
|25
|16
|29.11.2013
|Спринт
|25
|16
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.12.2013
|Спринт
|63
|0
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2013
|Спринт
|38
|3
|15.12.2013
|Гонка преследования
|31
|10
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.01.2014
|Спринт
|7
|36
|4.01.2014
|Гонка преследования
|7
|36
|5.01.2014
|Масс-старт
|22
|19
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2014
|Эстафета
|2
|-
|10.01.2014
|Индивидуальная гонка
|69
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.01.2014
|Спринт
|72
|0
|Сочи (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.02.2014
|Спринт
|11
|11.02.2014
|Гонка преследования
|27
|14.02.2014
|Индивидуальная гонка
|20
|17.02.2014
|Масс-старт
|4
|19.02.2014
|Смешанная эстафета
|4
|-