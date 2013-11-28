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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013

Эви Захенбахер-Штеле

Дата рождения:
27.11.1980
Гражданство:
  Германия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
28.11.2013 Индивидуальная гонка 25 16
29.11.2013 Спринт 25 16
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.12.2013 Спринт 63 0
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2013 Спринт 38 3
15.12.2013 Гонка преследования 31 10
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.01.2014 Спринт 7 36
4.01.2014 Гонка преследования 7 36
5.01.2014 Масс-старт 22 19
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2014 Эстафета 2 -
10.01.2014 Индивидуальная гонка 69 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.01.2014 Спринт 72 0
Сочи (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.02.2014 Спринт 11
11.02.2014 Гонка преследования 27
14.02.2014 Индивидуальная гонка 20
17.02.2014 Масс-старт 4
19.02.2014 Смешанная эстафета 4 -
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