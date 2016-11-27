Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2012-2013

Фабьен Клод

Дата рождения:
22.12.1994
Гражданство:
  Франция
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2016 Смешанная эстафета 5 -
1.12.2016 Индивидуальная гонка 77 0
3.12.2016 Спринт 39 2
4.12.2016 Гонка преследования 29 12
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2016 Спринт 55 0
10.12.2016 Гонка преследования 59 0
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
17.12.2016 Спринт 15 26
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2017 Спринт 42 0
7.01.2017 Гонка преследования 23 18
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2017 Спринт 49 0
15.01.2017 Гонка преследования 33 8
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.01.2017 Индивидуальная гонка 37 4
21.01.2017 Эстафета 7 -
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.02.2017 Индивидуальная гонка 25 16
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
3.03.2017 Спринт 46 0
4.03.2017 Гонка преследования 47 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2017 Спринт 41 0
11.03.2017 Гонка преследования 35 6
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.03.2017 Спринт 40 1
18.03.2017 Гонка преследования 53 0
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана