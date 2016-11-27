Биатлон / Профиль спортсмена
Фабьен Клод
- Дата рождения:
- 22.12.1994
- Гражданство:
- Франция
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2016
|Смешанная эстафета
|5
|-
|1.12.2016
|Индивидуальная гонка
|77
|0
|3.12.2016
|Спринт
|39
|2
|4.12.2016
|Гонка преследования
|29
|12
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2016
|Спринт
|55
|0
|10.12.2016
|Гонка преследования
|59
|0
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.12.2016
|Спринт
|15
|26
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2017
|Спринт
|42
|0
|7.01.2017
|Гонка преследования
|23
|18
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2017
|Спринт
|49
|0
|15.01.2017
|Гонка преследования
|33
|8
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.01.2017
|Индивидуальная гонка
|37
|4
|21.01.2017
|Эстафета
|7
|-
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.02.2017
|Индивидуальная гонка
|25
|16
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.03.2017
|Спринт
|46
|0
|4.03.2017
|Гонка преследования
|47
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2017
|Спринт
|41
|0
|11.03.2017
|Гонка преследования
|35
|6
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.03.2017
|Спринт
|40
|1
|18.03.2017
|Гонка преследования
|53
|0