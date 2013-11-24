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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013

Оса Лиф

Дата рождения:
26.07.1990
Гражданство:
  Швеция
Идре (Швеция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
24.11.2013 Спринт 20 21
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
29.11.2013 Индивидуальная гонка 8 34
30.11.2013 Спринт 30 11
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.12.2013 Спринт 61 0
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
12.12.2013 Эстафета 14 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.01.2014 Спринт 74 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2014 Эстафета 14 -
10.01.2014 Индивидуальная гонка 36 5
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