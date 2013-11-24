Биатлон / Профиль спортсмена
Оса Лиф
- Дата рождения:
- 26.07.1990
- Гражданство:
- Швеция
|Идре (Швеция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.11.2013
|Спринт
|20
|21
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|29.11.2013
|Индивидуальная гонка
|8
|34
|30.11.2013
|Спринт
|30
|11
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.12.2013
|Спринт
|61
|0
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.12.2013
|Эстафета
|14
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.01.2014
|Спринт
|74
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2014
|Эстафета
|14
|-
|10.01.2014
|Индивидуальная гонка
|36
|5