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Биатлон / Профиль спортсмена
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Терезия Полиакова

Дата рождения:
2.04.1989
Гражданство:
  Словакия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
29.11.2017 Индивидуальная гонка 67 0
1.12.2017 Спринт 80 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 102 0
10.12.2017 Эстафета 17 -
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2018 Спринт 31 10
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 82 0
13.01.2018 Эстафета 12 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
18.01.2018 Спринт 96 0
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2018 Спринт 83
15.02.2018 Индивидуальная гонка 87
22.02.2018 Эстафета 5 -
Уват (Россия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2018 Индивидуальная гонка 29 12
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