Биатлон / Профиль спортсмена
Терезия Полиакова
- Дата рождения:
- 2.04.1989
- Гражданство:
- Словакия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|29.11.2017
|Индивидуальная гонка
|67
|0
|1.12.2017
|Спринт
|80
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|102
|0
|10.12.2017
|Эстафета
|17
|-
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2018
|Спринт
|31
|10
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|82
|0
|13.01.2018
|Эстафета
|12
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.01.2018
|Спринт
|96
|0
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2018
|Спринт
|83
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|87
|22.02.2018
|Эстафета
|5
|-
|Уват (Россия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2018
|Индивидуальная гонка
|29
|12