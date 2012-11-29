Биатлон / Профиль спортсмена
Марина КОРОВИНА
- Дата рождения:
- 16.08.1984
- Гражданство:
- Россия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|29.11.2012
|Индивидуальная гонка
|18
|23
|1.12.2012
|Спринт
|12
|29
|2.12.2012
|Гонка преследования
|15
|26
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.12.2012
|Спринт
|69
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.12.2012
|Смешанная эстафета
|1
|-
|15.12.2012
|Спринт
|14
|27
|16.12.2012
|Гонка преследования
|7
|36
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2013
|Спринт
|28
|13
|6.01.2013
|Гонка преследования
|45
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2013
|Спринт
|54
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.01.2013
|Спринт
|70
|0
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.02.2013
|Индивидуальная гонка
|13
|28
|9.02.2013
|Спринт
|10
|31
|10.02.2013
|Эстафета
|3
|-
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.03.2013
|Спринт
|88
|0