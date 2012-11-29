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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012

Марина КОРОВИНА

Дата рождения:
16.08.1984
Гражданство:
  Россия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
29.11.2012 Индивидуальная гонка 18 23
1.12.2012 Спринт 12 29
2.12.2012 Гонка преследования 15 26
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.12.2012 Спринт 69 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
13.12.2012 Смешанная эстафета 1 -
15.12.2012 Спринт 14 27
16.12.2012 Гонка преследования 7 36
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2013 Спринт 28 13
6.01.2013 Гонка преследования 45 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2013 Спринт 54 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.01.2013 Спринт 70 0
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.02.2013 Индивидуальная гонка 13 28
9.02.2013 Спринт 10 31
10.02.2013 Эстафета 3 -
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
1.03.2013 Спринт 88 0
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