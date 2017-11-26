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Биатлон / Профиль спортсмена
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Ким Ен Гю

Гражданство:
  Южная Корея
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 19 -
30.11.2017 Индивидуальная гонка 108 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 106 0
10.12.2017 Эстафета 20 -
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Индивидуальная гонка 20 21
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 104 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 99 0
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