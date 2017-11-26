Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012

Микито Татизаки

Дата рождения:
17.05.1988
Гражданство:
  Япония
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 12 -
30.11.2017 Индивидуальная гонка 50 0
2.12.2017 Спринт 76 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 33 8
9.12.2017 Гонка преследования 55 0
10.12.2017 Эстафета 21 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2017 Спринт 69 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 67 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 81 0
12.01.2018 Эстафета 18 -
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.01.2018 Индивидуальная гонка 30 11
26.01.2018 Спринт 39 2
27.01.2018 Гонка преследования 39 2
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2018 Спринт 84
15.02.2018 Индивидуальная гонка 64
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2018 Смешанная эстафета 8 -
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана