Биатлон / Профиль спортсмена
Микито Татизаки
- Дата рождения:
- 17.05.1988
- Гражданство:
- Япония
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|12
|-
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|50
|0
|2.12.2017
|Спринт
|76
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|33
|8
|9.12.2017
|Гонка преследования
|55
|0
|10.12.2017
|Эстафета
|21
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2017
|Спринт
|69
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|67
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|81
|0
|12.01.2018
|Эстафета
|18
|-
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.01.2018
|Индивидуальная гонка
|30
|11
|26.01.2018
|Спринт
|39
|2
|27.01.2018
|Гонка преследования
|39
|2
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2018
|Спринт
|84
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|64
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2018
|Смешанная эстафета
|8
|-