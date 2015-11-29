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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2015-2016
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Ким Сон Су

Дата рождения:
3.01.1989
Гражданство:
  Южная Корея
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
29.11.2015 Смешанная эстафета 23 -
3.12.2015 Индивидуальная гонка 95 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2015 Спринт 106 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2016 Спринт 95 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2016 Индивидуальная гонка 91 0
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.03.2016 Индивидуальная гонка 93 0
11.03.2016 Эстафета 23 -
06 марта

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