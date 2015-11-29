Биатлон / Профиль спортсмена
Ким Сон Су
- Дата рождения:
- 3.01.1989
- Гражданство:
- Южная Корея
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|29.11.2015
|Смешанная эстафета
|23
|-
|3.12.2015
|Индивидуальная гонка
|95
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2015
|Спринт
|106
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2016
|Спринт
|95
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2016
|Индивидуальная гонка
|91
|0
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.03.2016
|Индивидуальная гонка
|93
|0
|11.03.2016
|Эстафета
|23
|-