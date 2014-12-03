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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2014-2015
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Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012

Йоэль Слоф

Дата рождения:
15.11.1988
Гражданство:
  Нидерланды
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
3.12.2014 Индивидуальная гонка 93 0
6.12.2014 Спринт 70 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.12.2014 Спринт 52 0
14.12.2014 Гонка преследования 57 0
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
19.12.2014 Спринт 46 0
20.12.2014 Гонка преследования 59 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2015 Спринт 91 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
17.01.2015 Спринт 66 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
22.01.2015 Спринт 85 0
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.02.2015 Спринт 87 0
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.02.2015 Индивидуальная гонка 75 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.03.2015 Спринт 129 0
12.03.2015 Индивидуальная гонка 70 0
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.03.2015 Спринт 75 0
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