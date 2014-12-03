Биатлон / Профиль спортсмена
Йоэль Слоф
- Дата рождения:
- 15.11.1988
- Гражданство:
- Нидерланды
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.12.2014
|Индивидуальная гонка
|93
|0
|6.12.2014
|Спринт
|70
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.12.2014
|Спринт
|52
|0
|14.12.2014
|Гонка преследования
|57
|0
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.12.2014
|Спринт
|46
|0
|20.12.2014
|Гонка преследования
|59
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2015
|Спринт
|91
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.01.2015
|Спринт
|66
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|22.01.2015
|Спринт
|85
|0
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.02.2015
|Спринт
|87
|0
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.02.2015
|Индивидуальная гонка
|75
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.03.2015
|Спринт
|129
|0
|12.03.2015
|Индивидуальная гонка
|70
|0
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.03.2015
|Спринт
|75
|0