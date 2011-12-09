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Биатлон / Профиль спортсмена

Херберт Кол

Дата рождения:
9.02.1985
Гражданство:
  Голландия
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2011 Спринт 10 км 93 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2011 Спринт 10 км 67 0
От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2012 Спринт 10 км 36 5
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
13.02.2012 Спринт 10 км 40 1
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
15.02.2012 Индивидуальная гонка 20 км 15 26
16.02.2012 Спринт 10 км 30 11
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.03.2012 Спринт 10 км 114 0
6.03.2012 Индивидуальная гонка 20 км 102 0
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