Биатлон / Профиль спортсмена
Херберт Кол
- Дата рождения:
- 9.02.1985
- Гражданство:
- Голландия
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2011
|Спринт 10 км
|93
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2011
|Спринт 10 км
|67
|0
|От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2012
|Спринт 10 км
|36
|5
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.02.2012
|Спринт 10 км
|40
|1
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.02.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|15
|26
|16.02.2012
|Спринт 10 км
|30
|11
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.03.2012
|Спринт 10 км
|114
|0
|6.03.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|102
|0