Биатлон / Профиль спортсмена
Дарья Юркевич
- Дата рождения:
- 6.03.1988
- Гражданство:
- Беларусь
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|29.11.2017
|Индивидуальная гонка
|36
|5
|1.12.2017
|Спринт
|59
|0
|3.12.2017
|Гонка преследования
|47
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|83
|0
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Индивидуальная гонка
|13
|28
|16.12.2017
|Спринт
|15
|26
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2018
|Спринт
|28
|13
|7.01.2018
|Спринт
|25
|16
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|73
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.01.2018
|Индивидуальная гонка
|21
|20
|26.01.2018
|Спринт
|35
|6
|27.01.2018
|Гонка преследования
|21
|20
|28.01.2018
|Смешанная эстафета
|9
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