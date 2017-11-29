Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012

Дарья Юркевич

Дата рождения:
6.03.1988
Гражданство:
  Беларусь
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
29.11.2017 Индивидуальная гонка 36 5
1.12.2017 Спринт 59 0
3.12.2017 Гонка преследования 47 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 83 0
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Индивидуальная гонка 13 28
16.12.2017 Спринт 15 26
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2018 Спринт 28 13
7.01.2018 Спринт 25 16
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 73 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.01.2018 Индивидуальная гонка 21 20
26.01.2018 Спринт 35 6
27.01.2018 Гонка преследования 21 20
28.01.2018 Смешанная эстафета 9 -
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана