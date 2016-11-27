Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012

Юрий Лядов

Дата рождения:
3.12.1987
Гражданство:
  Беларусь
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2016 Смешанная эстафета 14 -
3.12.2016 Спринт 105 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2016 Смешанная эстафета 5 -
10.12.2016 Спринт 35 6
11.12.2016 Гонка преследования 22 19
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2016 Индивидуальная гонка 30 11
17.12.2016 Спринт 32 9
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
3.02.2017 Спринт 28 13
4.02.2017 Гонка преследования 33 8
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана