Биатлон / Профиль спортсмена
Юрий Лядов
- Дата рождения:
- 3.12.1987
- Гражданство:
- Беларусь
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2016
|Смешанная эстафета
|14
|-
|3.12.2016
|Спринт
|105
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2016
|Смешанная эстафета
|5
|-
|10.12.2016
|Спринт
|35
|6
|11.12.2016
|Гонка преследования
|22
|19
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2016
|Индивидуальная гонка
|30
|11
|17.12.2016
|Спринт
|32
|9
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.02.2017
|Спринт
|28
|13
|4.02.2017
|Гонка преследования
|33
|8