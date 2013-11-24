Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012

Вилле Симола

Дата рождения:
21.09.1987
Гражданство:
  Финляндия
Идре (Швеция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
24.11.2013 Спринт 10 31
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
29.11.2013 Индивидуальная гонка 26 15
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.12.2013 Эстафета 17 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
13.12.2013 Эстафета 20 -
14.12.2013 Спринт 66 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.01.2014 Спринт 85 0
Рупольдинг (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
17.01.2014 Эстафета 15 -
18.01.2014 Спринт 29 12
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2014 Эстафета 16 -
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана