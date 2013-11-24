Биатлон / Профиль спортсмена
Вилле Симола
- Дата рождения:
- 21.09.1987
- Гражданство:
- Финляндия
|Идре (Швеция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.11.2013
|Спринт
|10
|31
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|29.11.2013
|Индивидуальная гонка
|26
|15
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.12.2013
|Эстафета
|17
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.12.2013
|Эстафета
|20
|-
|14.12.2013
|Спринт
|66
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.01.2014
|Спринт
|85
|0
|Рупольдинг (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.01.2014
|Эстафета
|15
|-
|18.01.2014
|Спринт
|29
|12
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2014
|Эстафета
|16
|-