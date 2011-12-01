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Биатлон / Профиль спортсмена

Лор Боск

Дата рождения:
25.02.1988
Гражданство:
  Франция
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2011 Индивидуальная гонка 15 км 28 13
3.12.2011 Спринт 7,5 км 60 0
4.12.2011 Гонка преследования 10 км 41 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2011 Спринт 7,5 км 34 7
10.12.2011 Гонка преследования 10 км 46 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2011 Спринт 7,5 км 77 0
Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2012 Индивидуальная гонка 15 км 4 43
8.01.2012 Спринт 7,5 км 13 28
От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2012 Эстафета 4х6 км 3 -
13.01.2012 Спринт 7,5 км 20 21
14.01.2012 Гонка преследования 10 км 19 22
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2012 Спринт 7,5 км 26 15
12.02.2012 Спринт 7,5 км 18 23
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.02.2012 Индивидуальная гонка 15 км 9 32
16.02.2012 Спринт 7,5 км 3 48
Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2012 Индивидуальная гонка 15 км 9 32
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