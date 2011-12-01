Биатлон / Профиль спортсмена
Лор Боск
- Дата рождения:
- 25.02.1988
- Гражданство:
- Франция
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|28
|13
|3.12.2011
|Спринт 7,5 км
|60
|0
|4.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|41
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2011
|Спринт 7,5 км
|34
|7
|10.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|46
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2011
|Спринт 7,5 км
|77
|0
|Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|4
|43
|8.01.2012
|Спринт 7,5 км
|13
|28
|От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2012
|Эстафета 4х6 км
|3
|-
|13.01.2012
|Спринт 7,5 км
|20
|21
|14.01.2012
|Гонка преследования 10 км
|19
|22
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2012
|Спринт 7,5 км
|26
|15
|12.02.2012
|Спринт 7,5 км
|18
|23
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.02.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|9
|32
|16.02.2012
|Спринт 7,5 км
|3
|48
|Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|9
|32