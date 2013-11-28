Биатлон / Профиль спортсмена
Элин Маттссон
- Дата рождения:
- 21.09.1986
- Гражданство:
- Швеция
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|28.11.2013
|Индивидуальная гонка
|86
|0
|29.11.2013
|Спринт
|54
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.01.2014
|Спринт
|70
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2014
|Эстафета
|14
|-
|10.01.2014
|Индивидуальная гонка
|57
|0
|12.01.2014
|Гонка преследования
|50
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.01.2014
|Спринт
|65
|0