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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012

Элин Маттссон

Дата рождения:
21.09.1986
Гражданство:
  Швеция
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
28.11.2013 Индивидуальная гонка 86 0
29.11.2013 Спринт 54 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
3.01.2014 Спринт 70 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2014 Эстафета 14 -
10.01.2014 Индивидуальная гонка 57 0
12.01.2014 Гонка преследования 50 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.01.2014 Спринт 65 0
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