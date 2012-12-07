Биатлон / Профиль спортсмена
Каролин Хеннеке
- Дата рождения:
- 4.02.1986
- Гражданство:
- Германия
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.12.2012
|Спринт
|49
|0
|8.12.2012
|Гонка преследования
|45
|0
|Отепя (Эстония) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2013
|Индивидуальная гонка
|5
|40
|6.01.2013
|Спринт
|4
|43
|Остров (Россия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.01.2013
|Смешанная эстафета
|2
|-
|11.01.2013
|Спринт
|5
|40
|12.01.2013
|Гонка преследования
|7
|36
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2013
|Спринт
|17
|24
|3.02.2013
|Гонка преследования
|17
|24
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.02.2013
|Спринт
|6
|38
|10.02.2013
|Эстафета
|2
|-