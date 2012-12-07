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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012

Каролин Хеннеке

Дата рождения:
4.02.1986
Гражданство:
  Германия
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.12.2012 Спринт 49 0
8.12.2012 Гонка преследования 45 0
Отепя (Эстония) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2013 Индивидуальная гонка 5 40
6.01.2013 Спринт 4 43
Остров (Россия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
9.01.2013 Смешанная эстафета 2 -
11.01.2013 Спринт 5 40
12.01.2013 Гонка преследования 7 36
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2013 Спринт 17 24
3.02.2013 Гонка преследования 17 24
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
9.02.2013 Спринт 6 38
10.02.2013 Эстафета 2 -
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