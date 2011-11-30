Биатлон / Профиль спортсмена
Даниэль Граф
- Дата рождения:
- 7.09.1981
- Гражданство:
- Германия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|69
|0
|2.12.2011
|Спринт 10 км
|15
|26
|4.12.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|20
|21
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|36
|5
|11.12.2011
|Спринт 10 км
|13
|28
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2011
|Спринт 10 км
|7
|36
|17.12.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|5
|40
|Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|3
|48
|8.01.2012
|Спринт 10 км
|7
|36
|От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2012
|Эстафета 4х7,5 км
|3
|-
|13.01.2012
|Спринт 10 км
|14
|27
|14.01.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|3
|48
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2012
|Спринт 10 км
|40
|1
|4.02.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|27
|14
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2012
|Спринт 10 км
|75
|0