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Биатлон / Профиль спортсмена

Даниэль Граф

Дата рождения:
7.09.1981
Гражданство:
  Германия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2011 Индивидуальная гонка 20 км 69 0
2.12.2011 Спринт 10 км 15 26
4.12.2011 Гонка преследования 12,5 км 20 21
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2011 Индивидуальная гонка 20 км 36 5
11.12.2011 Спринт 10 км 13 28
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2011 Спринт 10 км 7 36
17.12.2011 Гонка преследования 12,5 км 5 40
Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2012 Индивидуальная гонка 20 км 3 48
8.01.2012 Спринт 10 км 7 36
От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2012 Эстафета 4х7,5 км 3 -
13.01.2012 Спринт 10 км 14 27
14.01.2012 Гонка преследования 12,5 км 3 48
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2012 Спринт 10 км 40 1
4.02.2012 Гонка преследования 12,5 км 27 14
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2012 Спринт 10 км 75 0
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