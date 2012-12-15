Биатлон / Профиль спортсмена
Ане Носсум
- Дата рождения:
- 12.03.1990
- Гражданство:
- Норвегия
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2012
|Спринт
|2
|54
|16.12.2012
|Гонка преследования
|2
|54
|Отепя (Эстония) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2013
|Индивидуальная гонка
|3
|48
|6.01.2013
|Спринт
|22
|19
|Остров (Россия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.01.2013
|Смешанная эстафета
|1
|-
|11.01.2013
|Спринт
|3
|48
|12.01.2013
|Гонка преследования
|4
|43
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2013
|Спринт
|29
|12
|3.02.2013
|Гонка преследования
|24
|17
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.02.2013
|Индивидуальная гонка
|8
|34
|9.02.2013
|Спринт
|9
|32
|10.02.2013
|Эстафета
|1
|-
|Банско (Болгария) - ЧЕ (U26)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|21.02.2013
|Индивидуальная гонка
|2
|24.02.2013
|Спринт
|6
|25.02.2013
|Гонка преследования
|4
|26.02.2013
|Эстафета
|4
|-
|Сочи (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.03.2013
|Индивидуальная гонка
|36
|5
|9.03.2013
|Спринт
|34
|7
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.03.2013
|Спринт
|41
|0
|16.03.2013
|Гонка преследования
|38
|3