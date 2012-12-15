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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012

Ане Носсум

Дата рождения:
12.03.1990
Гражданство:
  Норвегия
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2012 Спринт 2 54
16.12.2012 Гонка преследования 2 54
Отепя (Эстония) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2013 Индивидуальная гонка 3 48
6.01.2013 Спринт 22 19
Остров (Россия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
9.01.2013 Смешанная эстафета 1 -
11.01.2013 Спринт 3 48
12.01.2013 Гонка преследования 4 43
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2013 Спринт 29 12
3.02.2013 Гонка преследования 24 17
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.02.2013 Индивидуальная гонка 8 34
9.02.2013 Спринт 9 32
10.02.2013 Эстафета 1 -
Банско (Болгария) - ЧЕ (U26)
Дата, время Гонка Место Очки
21.02.2013 Индивидуальная гонка 2
24.02.2013 Спринт 6
25.02.2013 Гонка преследования 4
26.02.2013 Эстафета 4 -
Сочи (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.03.2013 Индивидуальная гонка 36 5
9.03.2013 Спринт 34 7
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
14.03.2013 Спринт 41 0
16.03.2013 Гонка преследования 38 3
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