Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Биатлон / Профиль спортсмена

Биргитта Рексунн

Дата рождения:
1.11.1985
Гражданство:
  Норвегия
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2011 Индивидуальная гонка 15 км 30 11
11.12.2011 Спринт 7,5 км 13 28
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2011 Спринт 7,5 км 35 6
17.12.2011 Гонка преследования 10 км 44 0
Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2012 Индивидуальная гонка 15 км 6 38
8.01.2012 Спринт 7,5 км 16 25
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2012 Спринт 7,5 км 76 0
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2012 Спринт 7,5 км 18 23
12.02.2012 Спринт 7,5 км 7 36
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.02.2012 Индивидуальная гонка 15 км 12 29
16.02.2012 Спринт 7,5 км 23 18
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана