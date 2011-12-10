Биатлон / Профиль спортсмена
Биргитта Рексунн
- Дата рождения:
- 1.11.1985
- Гражданство:
- Норвегия
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|30
|11
|11.12.2011
|Спринт 7,5 км
|13
|28
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2011
|Спринт 7,5 км
|35
|6
|17.12.2011
|Гонка преследования 10 км
|44
|0
|Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|6
|38
|8.01.2012
|Спринт 7,5 км
|16
|25
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2012
|Спринт 7,5 км
|76
|0
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2012
|Спринт 7,5 км
|18
|23
|12.02.2012
|Спринт 7,5 км
|7
|36
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.02.2012
|Индивидуальная гонка 15 км
|12
|29
|16.02.2012
|Спринт 7,5 км
|23
|18