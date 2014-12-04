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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2014-2015
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Элиза Ринген

Дата рождения:
21.11.1989
Гражданство:
  Норвегия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
4.12.2014 Индивидуальная гонка 55 0
6.12.2014 Спринт 55 0
7.12.2014 Гонка преследования 23 18
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.12.2014 Спринт 60 0
14.12.2014 Гонка преследования 44 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.01.2015 Спринт 12 29
11.01.2015 Масс-старт 18 23
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.01.2015 Спринт 14 27
18.01.2015 Масс-старт 25 12
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
23.01.2015 Спринт 71 0
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.02.2015 Спринт 27 14
8.02.2015 Гонка преследования 29 12
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.02.2015 Индивидуальная гонка 22 19
14.02.2015 Спринт 43 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.03.2015 Спринт 54 0
8.03.2015 Гонка преследования 38 3
11.03.2015 Индивидуальная гонка 32 9
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.03.2015 Спринт 47 0
21.03.2015 Гонка преследования 43 0
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