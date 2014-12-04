Биатлон / Профиль спортсмена
Элиза Ринген
- Дата рождения:
- 21.11.1989
- Гражданство:
- Норвегия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.12.2014
|Индивидуальная гонка
|55
|0
|6.12.2014
|Спринт
|55
|0
|7.12.2014
|Гонка преследования
|23
|18
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.12.2014
|Спринт
|60
|0
|14.12.2014
|Гонка преследования
|44
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.01.2015
|Спринт
|12
|29
|11.01.2015
|Масс-старт
|18
|23
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.01.2015
|Спринт
|14
|27
|18.01.2015
|Масс-старт
|25
|12
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|23.01.2015
|Спринт
|71
|0
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.02.2015
|Спринт
|27
|14
|8.02.2015
|Гонка преследования
|29
|12
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.02.2015
|Индивидуальная гонка
|22
|19
|14.02.2015
|Спринт
|43
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.03.2015
|Спринт
|54
|0
|8.03.2015
|Гонка преследования
|38
|3
|11.03.2015
|Индивидуальная гонка
|32
|9
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.03.2015
|Спринт
|47
|0
|21.03.2015
|Гонка преследования
|43
|0