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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012

Артур Колесников

Дата рождения:
22.11.1990
Гражданство:
  Латвия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
28.11.2012 Индивидуальная гонка 80 0
1.12.2012 Спринт 85 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2012 Эстафета 20 -
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
13.12.2012 Спринт 97 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
4.01.2013 Эстафета 18 -
5.01.2013 Спринт 66 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2013 Эстафета 21 -
12.01.2013 Спринт 84 0
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
28.02.2013 Спринт 93 0
Сочи (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.03.2013 Индивидуальная гонка 95 0
9.03.2013 Спринт 97 0
10.03.2013 Эстафета 20 -
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
15.03.2013 Спринт 86 0
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