Биатлон / Профиль спортсмена
Артур Колесников
- Дата рождения:
- 22.11.1990
- Гражданство:
- Латвия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|28.11.2012
|Индивидуальная гонка
|80
|0
|1.12.2012
|Спринт
|85
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2012
|Эстафета
|20
|-
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.12.2012
|Спринт
|97
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.01.2013
|Эстафета
|18
|-
|5.01.2013
|Спринт
|66
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2013
|Эстафета
|21
|-
|12.01.2013
|Спринт
|84
|0
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|28.02.2013
|Спринт
|93
|0
|Сочи (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.03.2013
|Индивидуальная гонка
|95
|0
|9.03.2013
|Спринт
|97
|0
|10.03.2013
|Эстафета
|20
|-
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.03.2013
|Спринт
|86
|0