Биатлон / Профиль спортсмена
Максим БУРТАСОВ
- Гражданство:
- Россия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.12.2011
|Спринт 10 км
|92
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|19
|22
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2011
|Спринт 10 км
|46
|17.12.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|21
|20
|Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|4
|43
|8.01.2012
|Спринт 10 км
|4
|43
|От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2012
|Эстафета 4х7,5 км
|4
|-
|13.01.2012
|Спринт 10 км
|7
|36
|14.01.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|2
|54
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2012
|Спринт 10 км
|38
|3
|4.02.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|32
|9
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.02.2012
|Спринт 10 км
|27
|14
|13.02.2012
|Спринт 10 км
|5
|40
|Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.02.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|2
|54
|16.02.2012
|Спринт 10 км
|9
|32
|Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|7
|36
|10.03.2012
|Спринт 10 км
|4
|43
|11.03.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|30
|11
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.03.2012
|Спринт 10 км
|67
|0