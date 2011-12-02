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Биатлон / Профиль спортсмена

Максим БУРТАСОВ

Гражданство:
  Россия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
2.12.2011 Спринт 10 км 92 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2011 Индивидуальная гонка 20 км 19 22
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2011 Спринт 10 км 46
17.12.2011 Гонка преследования 12,5 км 21 20
Форни-Авольтри (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2012 Индивидуальная гонка 20 км 4 43
8.01.2012 Спринт 10 км 4 43
От-Марьен (Франция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2012 Эстафета 4х7,5 км 4 -
13.01.2012 Спринт 10 км 7 36
14.01.2012 Гонка преследования 12,5 км 2 54
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2012 Спринт 10 км 38 3
4.02.2012 Гонка преследования 12,5 км 32 9
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
12.02.2012 Спринт 10 км 27 14
13.02.2012 Спринт 10 км 5 40
Кэнмор (Канада) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
15.02.2012 Индивидуальная гонка 20 км 2 54
16.02.2012 Спринт 10 км 9 32
Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2012 Индивидуальная гонка 20 км 7 36
10.03.2012 Спринт 10 км 4 43
11.03.2012 Гонка преследования 12,5 км 30 11
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.03.2012 Спринт 10 км 67 0
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