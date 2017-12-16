Биатлон / Профиль спортсмена
Дмитрий МАЛЫШКО
- Дата рождения:
- 19.03.1987
- Гражданство:
- Россия
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2017
|Спринт
|1
|60
|17.12.2017
|Смешанная эстафета
|6
|-
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2018
|Спринт
|6
|38
|Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2018
|Спринт
|30
|11
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.01.2018
|Индивидуальная гонка
|23
|18
|26.01.2018
|Спринт
|21
|20
|27.01.2018
|Гонка преследования
|19
|22
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2018
|Спринт
|5
|40
|3.02.2018
|Гонка преследования
|2
|54
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|26
|15
|10.03.2018
|Смешанная эстафета
|4
|-