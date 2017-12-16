Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012

Дмитрий МАЛЫШКО

Дата рождения:
19.03.1987
Гражданство:
  Россия
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2017 Спринт 1 60
17.12.2017 Смешанная эстафета 6 -
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2018 Спринт 6 38
Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2018 Спринт 30 11
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.01.2018 Индивидуальная гонка 23 18
26.01.2018 Спринт 21 20
27.01.2018 Гонка преследования 19 22
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2018 Спринт 5 40
3.02.2018 Гонка преследования 2 54
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 26 15
10.03.2018 Смешанная эстафета 4 -
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана