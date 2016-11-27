Биатлон / Профиль спортсмена
Ли Ин Бок
- Дата рождения:
- 30.03.1984
- Гражданство:
- Южная Корея
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2016
|Смешанная эстафета
|23
|-
|1.12.2016
|Индивидуальная гонка
|87
|0
|3.12.2016
|Спринт
|101
|0
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2016
|Спринт
|101
|0
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2016
|Индивидуальная гонка
|37
|4
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2017
|Спринт
|51
|0
|7.01.2017
|Гонка преследования
|56
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2017
|Эстафета
|25
|-
|13.01.2017
|Спринт
|99
|0
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|21.01.2017
|Эстафета
|25
|-
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.02.2017
|Смешанная эстафета
|19
|-
|11.02.2017
|Спринт
|89
|0
|18.02.2017
|Эстафета
|23
|-