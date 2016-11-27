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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2016-2017
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Ли Ин Бок

Дата рождения:
30.03.1984
Гражданство:
  Южная Корея
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2016 Смешанная эстафета 23 -
1.12.2016 Индивидуальная гонка 87 0
3.12.2016 Спринт 101 0
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2016 Спринт 101 0
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2016 Индивидуальная гонка 37 4
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2017 Спринт 51 0
7.01.2017 Гонка преследования 56 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2017 Эстафета 25 -
13.01.2017 Спринт 99 0
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
21.01.2017 Эстафета 25 -
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.02.2017 Смешанная эстафета 19 -
11.02.2017 Спринт 89 0
18.02.2017 Эстафета 23 -
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