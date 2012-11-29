Биатлон / Профиль спортсмена
Майя Холопайнен
- Дата рождения:
- 22.02.1978
- Гражданство:
- Финляндия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|29.11.2012
|Индивидуальная гонка
|75
|0
|1.12.2012
|Спринт
|95
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.12.2012
|Спринт
|97
|0
|9.12.2012
|Эстафета
|18
|-
|Отепя (Эстония) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2013
|Индивидуальная гонка
|40
|1
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.02.2013
|Индивидуальная гонка
|20
|21