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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2010-2011

Майя Холопайнен

Дата рождения:
22.02.1978
Гражданство:
  Финляндия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
29.11.2012 Индивидуальная гонка 75 0
1.12.2012 Спринт 95 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.12.2012 Спринт 97 0
9.12.2012 Эстафета 18 -
Отепя (Эстония) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2013 Индивидуальная гонка 40 1
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.02.2013 Индивидуальная гонка 20 21
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