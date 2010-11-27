Биатлон / Профиль спортсмена
Ирина Нафранович
- Дата рождения:
- 1.05.1984
- Гражданство:
- Белоруссия
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.11.2010
|Спринт 7,5 км
|8
|34
|28.11.2010
|Спринт 7,5 км
|23
|18
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2010
|Спринт 7,5 км
|96
|0
|Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|30
|11
|Аннеси (Франция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|30
|11
|12.03.2011
|Спринт 7,5 км
|22
|19
|13.03.2011
|Гонка преследования 10 км
|38
|3