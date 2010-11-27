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Биатлон / Профиль спортсмена

Ирина Нафранович

Дата рождения:
1.05.1984
Гражданство:
  Белоруссия
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
27.11.2010 Спринт 7,5 км 8 34
28.11.2010 Спринт 7,5 км 23 18
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2010 Спринт 7,5 км 96 0
Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2011 Индивидуальная гонка 15 км 30 11
Аннеси (Франция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2011 Индивидуальная гонка 15 км 30 11
12.03.2011 Спринт 7,5 км 22 19
13.03.2011 Гонка преследования 10 км 38 3
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