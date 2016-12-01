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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2016-2017
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Виталий Кильчицкий

Дата рождения:
17.06.1988
Гражданство:
  Украина
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
1.12.2016 Индивидуальная гонка 53 0
3.12.2016 Спринт 34 7
4.12.2016 Гонка преследования 49 0
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2016 Спринт 60 0
11.12.2016 Эстафета 4 -
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2016 Спринт 27 14
17.12.2016 Гонка преследования 45 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2017 Спринт 23 18
7.01.2017 Гонка преследования 48 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2017 Эстафета 4 -
13.01.2017 Спринт 47 0
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