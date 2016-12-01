Биатлон / Профиль спортсмена
Виталий Кильчицкий
- Дата рождения:
- 17.06.1988
- Гражданство:
- Украина
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.12.2016
|Индивидуальная гонка
|53
|0
|3.12.2016
|Спринт
|34
|7
|4.12.2016
|Гонка преследования
|49
|0
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2016
|Спринт
|60
|0
|11.12.2016
|Эстафета
|4
|-
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2016
|Спринт
|27
|14
|17.12.2016
|Гонка преследования
|45
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2017
|Спринт
|23
|18
|7.01.2017
|Гонка преследования
|48
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2017
|Эстафета
|4
|-
|13.01.2017
|Спринт
|47
|0