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Биатлон / Профиль спортсмена

Нина Карасевич

Дата рождения:
29.10.1984
Гражданство:
  Украина
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 7 36
12.12.2010 Спринт 7,5 км 13 28
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 71 0
18.12.2010 Спринт 7,5 км 66 0
Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2011 Индивидуальная гонка 15 км 34 7
9.01.2011 Спринт 7,5 км 16 25
Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2011 Спринт 7,5 км 27 14
15.01.2011 Гонка преследования 10 км 31 10
Аннеси (Франция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2011 Индивидуальная гонка 15 км 31 10
12.03.2011 Спринт 7,5 км 38 3
13.03.2011 Гонка преследования 10 км 18 23
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