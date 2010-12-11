Биатлон / Профиль спортсмена
Нина Карасевич
- Дата рождения:
- 29.10.1984
- Гражданство:
- Украина
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|7
|36
|12.12.2010
|Спринт 7,5 км
|13
|28
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|71
|0
|18.12.2010
|Спринт 7,5 км
|66
|0
|Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|34
|7
|9.01.2011
|Спринт 7,5 км
|16
|25
|Альтенберг (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2011
|Спринт 7,5 км
|27
|14
|15.01.2011
|Гонка преследования 10 км
|31
|10
|Аннеси (Франция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|31
|10
|12.03.2011
|Спринт 7,5 км
|38
|3
|13.03.2011
|Гонка преследования 10 км
|18
|23