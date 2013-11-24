Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2010-2011

Вит Янов

Дата рождения:
25.12.1987
Гражданство:
  Чехия
Идре (Швеция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
24.11.2013 Спринт 32 9
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
6.12.2013 Спринт 41 0
8.12.2013 Гонка преследования 57 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2014 Спринт 26 15
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2014 Спринт 28 13
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
9.02.2014 Гонка преследования 39 2
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
6.03.2014 Спринт 56 0
8.03.2014 Гонка преследования 55 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.03.2014 Спринт 56 0
15.03.2014 Спринт 55 0
16.03.2014 Гонка преследования 55 0
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.03.2014 Спринт 68 0
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана