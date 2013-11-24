Биатлон / Профиль спортсмена
Вит Янов
- Дата рождения:
- 25.12.1987
- Гражданство:
- Чехия
|Идре (Швеция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.11.2013
|Спринт
|32
|9
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.12.2013
|Спринт
|41
|0
|8.12.2013
|Гонка преследования
|57
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2014
|Спринт
|26
|15
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2014
|Спринт
|28
|13
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.02.2014
|Гонка преследования
|39
|2
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.03.2014
|Спринт
|56
|0
|8.03.2014
|Гонка преследования
|55
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.03.2014
|Спринт
|56
|0
|15.03.2014
|Спринт
|55
|0
|16.03.2014
|Гонка преследования
|55
|0
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.03.2014
|Спринт
|68
|0