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Биатлон / Профиль спортсмена
Дун Сю

Дун Сю

Дата рождения:
17.08.1986
Гражданство:
  Китай
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2010 Индивидуальная гонка 15 км 11 30
12.12.2010 Спринт 7,5 км 29 12
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
17.12.2010 Спринт 7,5 км 39 2
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2011 Спринт 7,5 км 55 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2011 Индивидуальная гонка 15 км 74 0
Антхольц (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
21.01.2011 Спринт 7,5 км 92 0
22.01.2011 Эстафета 4х6 км 17 -
06 марта

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