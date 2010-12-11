Биатлон / Профиль спортсмена
Дун Сю
- Дата рождения:
- 17.08.1986
- Гражданство:
- Китай
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2010
|Индивидуальная гонка 15 км
|11
|30
|12.12.2010
|Спринт 7,5 км
|29
|12
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.12.2010
|Спринт 7,5 км
|39
|2
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2011
|Спринт 7,5 км
|55
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2011
|Индивидуальная гонка 15 км
|74
|0
|Антхольц (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|21.01.2011
|Спринт 7,5 км
|92
|0
|22.01.2011
|Эстафета 4х6 км
|17
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