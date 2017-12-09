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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
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Каролина Питон

Дата рождения:
25.02.1987
Гражданство:
  Польша
Ленцерхайде (Швейцария) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2017 Спринт 31 10
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Индивидуальная гонка 29 12
16.12.2017 Спринт 39 2
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2018 Спринт 37 4
Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 35 6
13.01.2018 Спринт 19 22
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
18.01.2018 Спринт 89 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
26.01.2018 Спринт 26 15
27.01.2018 Гонка преследования 37 4
Уват (Россия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2018 Индивидуальная гонка 39 2
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