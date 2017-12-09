Биатлон / Профиль спортсмена
Каролина Питон
- Дата рождения:
- 25.02.1987
- Гражданство:
- Польша
|Ленцерхайде (Швейцария) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2017
|Спринт
|31
|10
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Индивидуальная гонка
|29
|12
|16.12.2017
|Спринт
|39
|2
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2018
|Спринт
|37
|4
|Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|35
|6
|13.01.2018
|Спринт
|19
|22
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.01.2018
|Спринт
|89
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.01.2018
|Спринт
|26
|15
|27.01.2018
|Гонка преследования
|37
|4
|Уват (Россия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2018
|Индивидуальная гонка
|39
|2