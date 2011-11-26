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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011
Томаш Сикора

Томаш Сикора

Дата рождения:
21.12.1973
Гражданство:
  Польша
Эстерсунд (Швеция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2011 Спринт 10 км 35 6
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2011 Индивидуальная гонка 20 км 24 17
2.12.2011 Спринт 10 км 72 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2011 Спринт 10 км 33 8
10.12.2011 Гонка преследования 12,5 км 42 0
11.12.2011 Эстафета 4х7,5 км 20 -
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2011 Спринт 10 км 47 0
17.12.2011 Гонка преследования 12,5 км 34 7
18.12.2011 Смешанная эстафета 9 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2012 Эстафета 4х7,5 км 19 -
7.01.2012 Спринт 10 км 72 0
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2012 Индивидуальная гонка 20 км 67 0
14.01.2012 Спринт 10 км 90 0
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.01.2012 Спринт 10 км 50 0
22.01.2012 Эстафета 4х7,5 км 16 -
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
1.03.2012 Смешанная эстафета 13 -
3.03.2012 Спринт 10 км 54 0
4.03.2012 Гонка преследования 12,5 км 51 0
6.03.2012 Индивидуальная гонка 20 км 37 4
9.03.2012 Эстафета 4х7,5 км 22 -
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.03.2012 Спринт 10 км 44 0
17.03.2012 Гонка преследования 12,5 км 56 0
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