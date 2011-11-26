Биатлон / Профиль спортсмена
Томаш Сикора
- Дата рождения:
- 21.12.1973
- Гражданство:
- Польша
|Эстерсунд (Швеция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2011
|Спринт 10 км
|35
|6
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2011
|Индивидуальная гонка 20 км
|24
|17
|2.12.2011
|Спринт 10 км
|72
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2011
|Спринт 10 км
|33
|8
|10.12.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|42
|0
|11.12.2011
|Эстафета 4х7,5 км
|20
|-
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2011
|Спринт 10 км
|47
|0
|17.12.2011
|Гонка преследования 12,5 км
|34
|7
|18.12.2011
|Смешанная эстафета
|9
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2012
|Эстафета 4х7,5 км
|19
|-
|7.01.2012
|Спринт 10 км
|72
|0
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|67
|0
|14.01.2012
|Спринт 10 км
|90
|0
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.01.2012
|Спринт 10 км
|50
|0
|22.01.2012
|Эстафета 4х7,5 км
|16
|-
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|1.03.2012
|Смешанная эстафета
|13
|-
|3.03.2012
|Спринт 10 км
|54
|0
|4.03.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|51
|0
|6.03.2012
|Индивидуальная гонка 20 км
|37
|4
|9.03.2012
|Эстафета 4х7,5 км
|22
|-
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.03.2012
|Спринт 10 км
|44
|0
|17.03.2012
|Гонка преследования 12,5 км
|56
|0